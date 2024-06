Polícia Militar intensifica policiamento com equipes da Rotam e Força Tática na região metropolitana

As equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e da Força Tática estão intensificando o policiamento nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande pela operação “Tempestade de Raios”, deflagrada pela Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (21.06). A operação conta com apoio de efetivo de militares do interior do Estado e o uso de mais de 30 viaturas em patrulhamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.