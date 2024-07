Polícia Militar intensifica segurança durante o 37º Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães A Polícia Militar de Mato Grosso intensificará o policiamento preventivo e ostensivo durante a 37ª edição do Festival de Inverno... Momento MT|Do R7 19/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 13h33 ) ‌



A Polícia Militar de Mato Grosso intensificará o policiamento preventivo e ostensivo durante a 37ª edição do Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães, que começa nesta sexta-feira (19.07) e segue até 4 de agosto. As ações de policiamento visam garantir a segurança do público e do trânsito na rodovia estadual MT-251.

