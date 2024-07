Polícia Militar resgata crianças e apreende drogas em Várzea Grande

Policiais militares do 4º Batalhão resgataram três crianças, de 2, 10 e 12 anos, que estavam em uma residência supostamente abandonada, no bairro Mangueiras, em Várzea Grande. No local, as equipes ainda apreenderam 15 tabletes de substância análogas à maconha embaladas, prontas para comercialização. A ação ocorreu nesta terça-feira (17.07).

