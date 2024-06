Polícia Penal frustra tentativa de fuga de reeducandos em complexo penitenciário

A Polícia Penal impediu a fuga de 14 reeducandos no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, na noite desta quarta-feira (26.06). Os policiais descobriram o plano de fuga e organizaram uma força-tarefa com o auxílio do Serviço de Operações Especiais (SOE) e do Grupo de Intervenção Rápida (GIR). Durante a operação, foi constatado que as grades e os solários estavam cerrados.

