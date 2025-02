Polícia Penal prende mulher que tentou entrar com drogas e cimento em penitenciária feminina Uma mulher, de 27 anos, foi presa neste domingo (26.1) ao tentar entrar na penitenciária feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá... Momento MT|Do R7 26/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 26/01/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher, de 27 anos, foi presa neste domingo (26.1) ao tentar entrar na penitenciária feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, com drogas sintéticas e cimento. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 10 horas, a mulher chegou à penitenciária feminina para visitar uma detenta que está presa no Raio 4. Mas, ao passar pelo scanner corporal, procedimento que faz parte da revista padrão para entrar na unidade penitenciária, os policiais penais identificaram um objeto na parte íntima da mulher.

Saiba mais sobre essa ocorrência e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Produtores recebem oficina técnica de produção de mel

Polícia Civil prende homem que tentou matar ex-companheira em Diamantino

Polícia Civil prende homem que tentou matar ex-companheira em Diamantino