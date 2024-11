Momento MT |Do R7

Polícia recupera veículos com tecnologia de vigilância em MT As forças policiais recuperaram, entre sexta-feira (18) e domingo (20.10), quatro veículos furtados ou roubados em Cuiabá e Várzea...

As forças policiais recuperaram, entre sexta-feira (18) e domingo (20.10), quatro veículos furtados ou roubados em Cuiabá e Várzea Grande com o apoio do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.