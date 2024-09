Momento MT |Do R7

Polícia Rodoviária Federal realiza grande apreensão de drogas em Primavera do Leste Na tarde de 4 de setembro de 2024, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Renault Kwid na BR-070, em Primavera...

Na tarde de 4 de setembro de 2024, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Renault Kwid na BR-070, em Primavera do Leste (MT). Durante a abordagem, o condutor não soube responder a perguntas básicas dos policiais, por fim disse que vinha de Pontes e Lacerda (MT) com destino a Goiânia (GO).

