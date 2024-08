Policiais do Rio recebem prêmio por retirar fuzis das ruas O governador Cláudio Castro entregou, nesta quarta-feira (28), um cheque simbólico no valor de R$ 2,5 milhões para policiais civis... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 20h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O governador Cláudio Castro entregou, nesta quarta-feira (28), um cheque simbólico no valor de R$ 2,5 milhões para policiais civis e militares que apreenderam 500 fuzis no estado entre agosto de 2023 e julho deste ano. A iniciativa é parte de uma ação estratégica destinada a incentivar a retirada de armas de alta potência das ruas, consideradas armas de guerra, alinhada com as metas do plano estadual de redução da letalidade policial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Prejuízos com queimadas em SP passam de R$ 1 bilhão, diz governo

• Em meio a protestos, governo do Rio repassa R$ 150 milhões para a Uerj

• Câmara aprova mudanças na Política Nacional do Turismo; acompanhe