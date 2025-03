Momento MT |Do R7

Pontes construídas pelo Governo de MT já eliminaram 6 balsas; outras três estão em construção Desde 2019, seis balsas que operavam na travessia de rios em Mato Grosso foram tiradas de circulação pelo Governo do Estado. O fim...

Desde 2019, seis balsas que operavam na travessia de rios em Mato Grosso foram tiradas de circulação pelo Governo do Estado. O fim das atividades dos barcos é por um bom motivo, já que no local das balsas foram construídas novas pontes de concreto, que facilitam a mobilidade dos cidadãos, assim como a circulação de mercadorias.

