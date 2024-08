Porto Velho enfrenta crise de poluição alarmante Encoberta por fumaça desde o início da semana, a cidade de Porto Velho registrou, no final da manhã desta quinta-feira (29), uma... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 17h12 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Encoberta por fumaça desde o início da semana, a cidade de Porto Velho registrou, no final da manhã desta quinta-feira (29), uma concentração de material particulado de 621 microgramas por metro cúbico (µg/m3), apontou a plataforma que mede o Índice de Qualidade do Ar em tempo real, da fundação suíça IQAir. A medição indicou um nível de poluição muito acima do padrão de qualidade do ar estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como seguro à população, que admite a presença de material particulado em até 45 microgramas por metro cúbico (µg/m3).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Porto Velho atinge nível mais grave em escala que mede poluição do ar

• Moraes bloqueia contas da Starlink para garantir multas contra o X

• Operação federal resgata 593 pessoas submetidas a trabalho escravo