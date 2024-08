Pouso de emergência do governador do Pará gera preocupação Um avião que transportava o governador do Pará, Helder Barbalho, precisou fazer um pouso de emergência em Tucuruí (PA) na manhã deste... Momento MT|Do R7 31/08/2024 - 14h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 14h41 ) ‌



Avião com governador do Pará

Um avião que transportava o governador do Pará, Helder Barbalho, precisou fazer um pouso de emergência em Tucuruí (PA) na manhã deste sábado (31). A aeronave decolou de Cametá (PA) e levava também um dos filhos do governador, Helder Filho. O destino do voo era a própria cidade de Tucuruí.

