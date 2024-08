Praça do Italiano é Inaugurada em Homenagem a Carmine Espósito A Prefeitura de Cuiabá, por meio do gestor, Emanuel Pinheiro, entregou a ‘Praça Carmine Espósito’, no bairro Jardim Tropical, na...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do gestor, Emanuel Pinheiro, entregou a ‘Praça Carmine Espósito’, no bairro Jardim Tropical, na noite desta sexta-feira (2). Popularmente conhecida como ‘Praça do Italiano’, o espaço de lazer faz parte de um compromisso assumido pelo gestor em 2019 quando, após uma visita na comunidade, assegurou a execução da revitalização completa da área situada entre as avenidas Europa e Itália.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.