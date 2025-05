Prazo para pagamento do IPTU com desconto termina nesta sexta-feira em Várzea Grande Termina nesta sexta-feira (09) o prazo para pagamento em parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Várzea Grande...

Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 18h08 (Atualizado em 08/05/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share