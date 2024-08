Preço do Self-Service em SP: Aumento Surpreendente! Pesquisa do Procon-SP em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada nesta... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 14h37 (Atualizado em 05/08/2024 - 14h37 ) ‌



Imagem ilustrativa sobre preços de self-service

Pesquisa do Procon-SP em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada nesta segunda-feira (5), aponta que os preços das refeições em restaurantes self-service de São Paulo subiram 2,22% de fevereiro a junho, com o quilo passando de R$ 80,44 para R$ 82,22.

