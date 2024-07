Prefeito de Cuiabá acompanha trabalho das equipes no Shopping Popular e reforça compromisso pela reconstrução da vida de 600 comerciantes O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, acompanhou o início dos trabalhos de viabilização de um acesso para as equipes do Corpo de...

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, acompanhou o início dos trabalhos de viabilização de um acesso para as equipes do Corpo de Bombeiros que irão atuar no rescaldo dos focos de incêndio nas ruínas do Shopping Popular, devastado pelas chamas na madrugada de segunda-feira (15). Uma escavadeira da Secretaria Municipal de Obras atua no local, e todo o trabalho é acompanhado pela Defesa Civil de Cuiabá e coordenado pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso.

