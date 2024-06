Prefeito de Cuiabá destaca ações na saúde e mobilidade urbana

Alto contraste

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, durante entrevista na segunda-feira (24), reforçou o compromisso com a melhoria da cidade. Ao longo de mais de sete anos de gestão, citou como um dos grandes feitos a construção e entrega do maior hospital público de Mato Grosso, o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) Dr. Leony Palma de Carvalho, além da construção de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Verdão e Jardim Leblon. "O Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) é o maior da região, atendendo não só à população da capital, mas também de todo o estado", reforçou.



Prefeito reforça compromisso com a evolução da capital de MT e destaca ações na saúde e mobilidade urbana

