Prefeito de Cuiabá e Associação do Shopping Popular se unem para auxiliar comerciantes

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o presidente da Associação do Shopping Popular de Cuiabá, Misael Galvão, estarão reunidos nesta terça-feira (16), a partir das 15h, no Salão Nobre do Palácio Alencastro. Durante a reunião, o prefeito irá deliberar ações que serão implementadas em benefício dos mais de 600 comerciantes que perderam o sustento em razão do incêndio que consumiu toda a estrutura do Shopping Popular, construído há 29 anos, na região do Porto.

