Prefeito de Cuiabá homenageia Gilson Gonçalo de Arruda com nova rua

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, oficializará com descerramento de placa a Rua Gilson Gonçalo de Arruda, trecho compreendido entre a Avenida Beira Rio e a Carmindo de Campos, nas proximidades do Parque de Exposição de Cuiabá. A solenidade que marcará o novo nome da via acontecerá na sexta-feira (19), às 8h30.

