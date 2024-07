Prefeito de Cuiabá lança obra de pavimentação no bairro Parque Ohara

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realizará na próxima segunda-feira (8) o lançamento da obra de pavimentação asfáltica do bairro Parque Ohara, às 7h30. O investimento para a benfeitoria, que abarcará as Ruas dos Pardais, Pequis, Macucos, Patativas, Tarumãs, Travessa das Imbaúbas e Rua do Bem-Te-Vi, será de R$ 2,4 milhões. A assinatura da ordem de serviço ocorrerá em solenidade na Rua dos Macucos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.