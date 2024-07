Prefeito de Cuiabá lança obras de reforma em praça e CAT

Nesta quarta-feira (3), às 8h30, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lançará as obras de reforma da Praça Rachid Jaudy e do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), instalados na Avenida Isaac Póvoas, Centro Sul. “Ultrapassamos os trâmites burocráticos e finalizamos a licitação para darmos início a esta obra de grande representatividade para a região central da nossa Cuiabá. Em breve contemplaremos uma Praça com mais vida, harmoniosa e bonita de se ver”, pontuou o prefeito Emanuel Pinheiro.

