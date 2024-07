Prefeito de Cuiabá lança programa de apoio aos camelôs afetados por tragédia

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou na tarde desta terça-feira (23) uma importante medida para os comerciantes do Shopping Popular, que foram duramente afetados pela tragédia que destruiu o local no último dia 15. Após uma reunião com a diretoria do Cuiabanco e a instituição financeira CrediSol, foi decidida a criação de uma linha de crédito adicional exclusiva no valor de 10 milhões de reais para auxiliar na retomada das atividades dos camelôs vitimados. O Crédito Popular oferecerá suporte financeiro de até R$25 mil aos aproximadamente 600 permissionários do Shopping Popular.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.