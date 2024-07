Prefeito de Cuiabá propõe solução inovadora para comerciantes prejudicados por incêndio

Os 600 comerciantes (que geram cerca de três mil empregos diretos e indiretos) que perderam toda a estrutura de trabalho e estoque de produtos durante o incêndio de 15 de julho, que dizimou o maior centro comercial do Centro-Oeste, o Shopping Popular, irão atuar temporariamente no campo de futebol e pista de atletismo do Complexo Esportivo Dom Aquino. O anúncio foi realizado na manhã desta terça-feira (23) pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que visitou o local e dialogou com os camelôs que montaram barracas às margens da calçada para garantir o sustento de suas famílias.

