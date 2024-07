Prefeito de Cuiabá recebe convite oficial da 56ª Expoagro

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu na manhã deste sábado (6), o convite oficial para à 56ª Expoagro, que será realizada de 11 a 21 de julho, no Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. A formalidade aconteceu na sede do Palácio Alencastro e contou com uma comitiva composta por mais de 160 cavaleiros e amazonas. O evento é organizado pelo Sindicato Rural de Mato Grosso, sendo um dos maiores do setor agropecuário do Centro-Oeste.

