Prefeito de São Gonçalo é convocado pela Justiça O prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas dos Santos, conhecido como capitão Nelson, do Partido Liberal (PL) deverá ser conduzido... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 14h07 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h07 ) ‌



Imagem da Justiça

O prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas dos Santos, conhecido como capitão Nelson, do Partido Liberal (PL) deverá ser conduzido coercitivamente ao Tribunal de Justiça do Rio para comparecer a uma audiência a ser realizada no dia 28 deste mês, às 13h, na 3ª Câmara de Direito Público.

