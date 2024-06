Prefeito Emanuel Pinheiro anuncia ampliação de cirurgias eletivas em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde - SMS dará início à ampliação das cirurgias eletivas no Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), com os recursos provenientes de emendas parlamentares no dia 04 de julho. Nesta quarta-feira (26), o secretário municipal de Saúde, Deiver Teixeira, o secretário municipal de Governo, Junior Leite, e o secretário adjunto de Atenção Hospitalar e Complexo Regulador, Paulo Rós, estiveram na Câmara Municipal para apresentar o Plano Emergencial de Cirurgias para os vereadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.