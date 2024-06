Prefeito Emanuel Pinheiro destaca investimentos em mobilidade urbana e pavimentação em Cuiabá

A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro demonstra, mês a mês, um comprometimento concreto com a população cuiabana. Durante o mês de junho, a Prefeitura de Cuiabá realizou ações que destacaram o compromisso e os investimentos para melhorias na capital. O enfoque foi em mobilidade urbana, com o marco de 100% da frota de veículos coletivos climatizados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.