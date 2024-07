Prefeito Emanuel Pinheiro inaugura Unidade de Saúde da Família do Coxipó do Ouro em Cuiabá

Reforçando a saúde pública, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, inaugurou, na manhã desta quinta-feira (11), a Unidade de Saúde da Família (USF) da comunidade rural do Coxipó do Ouro, que, graças a uma honrosa homenagem, recebeu o nome do Dr. Wanderlei Ribeiro Idiarte, médico pioneiro da região. A obra teve um custo médio de R$ 500 mil e levou cerca de três meses para ser concluída.

