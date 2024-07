Prefeito Emanuel Pinheiro incentiva a participação no Prêmio de Modernização no Serviço Público e Servidor Eficiente 2024 “A gestão Emanuel Pinheiro tem o compromisso de sempre pensar no melhor para a população. Tenho certeza de que todos aqueles que...

“A gestão Emanuel Pinheiro tem o compromisso de sempre pensar no melhor para a população. Tenho certeza de que todos aqueles que participarem do Prêmio de Modernização no Serviço Público e Servidor Eficiente 2024 irão apresentar propostas maravilhosas, que com certeza serão implementadas, visando melhorar ainda mais o serviço público na nossa capital”. O incentivo foi feito na manhã desta sexta-feira (19) pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de agosto.

