Prefeito Emanuel Pinheiro realiza obra de asfaltamento no bairro Parque Ohara em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lançou nesta segunda-feira (08) obras de asfalto no Parque Ohara, em Cuiabá. Para os moradores, a administração está corrigindo um erro de administrações passadas, que prometeram, mas não cumpriram. Serão asfaltadas as ruas dos Tarumãs, das Imbaúbas, das Patativas, dos Macucos e dos Pequis, com recursos de emendas parlamentares de mais de R$ 2,4 milhões, do senador Wellington Fagundes e apoio do deputado federal Emanuelzinho.

