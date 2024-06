Prefeito Emanuel Pinheiro vistoria obra da Avenida Monte Líbano

O prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado do vice-prefeito José Roberto Stopa e da secretária municipal de mobilidade urbana, Luciana Zamproni, vistoriou as obras da antiga rotatória na Avenida República do Líbano, próxima ao Posto Bom Clima. No local, conferiu o ritmo acelerado e o impacto positivo da obra para o trânsito. A iniciativa aconteceu logo após o lançamento das obras de asfalto no bairro Jockey Club, na sexta-feira, 28.

