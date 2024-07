Prefeito lança obra de pavimentação do Vila Rosa e concretiza sonho aguardado há 30 anos

Mantendo o ritmo de ações para reforço na implantação da malha viária de Cuiabá, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, lançou na manhã desta segunda-feira (1º de julho) as obras no bairro Vila Rosa, com um investimento de mais de R$ 2 milhões, concretizando um sonho aguardado há mais de trinta anos por cerca de quatro mil pessoas. Apenas nos últimos 15 dias, os bairros Jóquei Clube, Jardim Presidente 1, Parque Cuiabá e Parque Ohara começaram a receber asfaltamento por meio da Prefeitura de Cuiabá.

