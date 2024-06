Prefeito lança obras de drenagem e pavimentação no bairro Jockey Club nesta sexta-feira (28), às 8h30

Mais uma obra de pavimentação e drenagem, a terceira no mês, será lançada nesta sexta-feira (28), em continuidade a programação anunciada no final de maio. Os beneficiados da vez serão os moradores do bairro Jockey Club, especificamente da Rua 05, Rua F, Rua 18, Rua C e Rua 12. Ao todo, os investimentos serão em mais de R$ 4,1 milhões. O evento de lançamento será às 8h30, na Avenida 2, quadra 3, com a presença do prefeito Emanuel Pinheiro e do vice-prefeito José Roberto Stopa.

