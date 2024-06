Prefeito lança obras de drenagem e pavimentação no bairro Vila Rosa em Cuiabá

Julho começa com lançamentos de obras. O prefeito Emanuel Pinheiro lançará nesta segunda-feira (1) a pavimentação e drenagem de águas fluviais do bairro Vila Rosa, no CPA IV. O evento está marcado para às 8h30, na Rua 6, quadra QK 18. Ao todo, serão investidos mais de R$ 2 milhões em aproximadamente 870 metros de vias públicas, sendo beneficiadas as ruas Floriano Peixoto, Poconé, Travessa 01, Travessa 02 e Alameda 06. O evento contará com a presença do prefeito Emanuel Pinheiro e do vice-prefeito José Roberto Stopa.

