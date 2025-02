Prefeito participa de reunião da diretoria da Fiemt e enfatiza poder da parceria O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, participou da 1ª Reunião Ordinária da Diretoria da Federação das Indústrias no Estado... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h08 ) twitter

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, participou da 1ª Reunião Ordinária da Diretoria da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt) na Unidade Senai Rondonópolis na manhã desta sexta-feira (31). A diretoria do Fiemt realiza a reunião mensalmente em Cuiabá para debater as principais pautas da indústria brasileira, excepcionalmente aconteceu em Rondonópolis devido a solenidade de posse das novas diretorias dos sindicatos industriais da região Sul do estado. O chefe municipal do Poder Executivo acredita na parceria com a Fiemt para gerar mais empregos e oportunidades para a sociedade, trazendo maior quantidade de benefícios para a cidade. "Nós precisamos compreender, ouvir o setor produtivo, e nós vamos fazer isso com muito respeito, para que eles possam não ter mais obstáculos na hora de produzir a sua riqueza e administrar a sua riqueza", afirmou Cláudio.

