Prefeito se reúne com ANTT para antecipar obra do viaduto do 'trevão' O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, participou na manhã desta terça-feira (28) de uma reunião com a diretoria da Agência... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h27 )

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, participou na manhã desta terça-feira (28) de uma reunião com a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília, para tratar das obras necessárias na travessia urbana da BR-163/364 em Rondonópolis. No encontro, o prefeito deu andamento as tratativas para antecipar o início das obras de construção do viaduto no ‘trevão’, bem como da inclusão no contrato da concessão da rodovia de obras de modernização da travessia urbana da cidade, que incluem iluminação, novos viadutos, passarela e outros dispositivos de segurança.

Para mais detalhes sobre essa importante reunião e as obras que estão por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

