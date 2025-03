Prefeito se reúne com governo e Ministério da Saúde para enfrentar alta em casos de dengue e chikungunya O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, se reuniu neste sábado (1) de carnaval com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, se reuniu neste sábado (1) de carnaval com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, para discutir o aumento alarmante dos casos de dengue e chikungunya na capital mato-grossense. O encontro foi ampliado, de forma remota, para a participação de representantes do Ministério da Saúde, reforçando o pedido de apoio do município na guerra contra as arboviroses.

