25/02/2025

Prefeitura atende à demanda dos permissionários do Mercado do Porto, afirma Katiuscia

Da Assessoria – Vereadora Katiuscia Mantelli



“Quero parabenizar a Prefeitura de Cuiabá, o prefeito Abílio e os secretários municipais de Turismo, Fernando Medeiros, e de Agricultura, Felipe Corrêa, pela desinterdição provisória das bancas do Mercado do Porto. Essa conquista é fruto de uma luta conjunta de vários vereadores e dos permissionários, que buscaram apoio em diversos gabinetes da Câmara. Não foi apenas o meu gabinete que os atendeu, mas também os gabinetes dos vereadores Cássio Coelho, Dilemário Alencar, Baixinha Giraldeli e outros parlamentares que se uniram nessa causa da agricultura familiar. Quando essas demandas chegam aos gabinetes, precisamos agir rapidamente para resolvê-las. Por isso, solicitamos uma reunião com o prefeito, que prontamente atendeu ao nosso pedido e solicitou à Procuradoria Geral do Município que elaborasse decretos para definir o novo sistema de gestão e administração da Feira do Porto”, declarou a primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli, durante o Grande Expediente da Sessão desta terça-feira (25).

