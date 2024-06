Prefeitura de Cuiabá lança Programa de Qualificação Profissional para técnicos de nível médio

Alto contraste

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lança nesta quarta-feira (26) o Edital do Processo Seletivo Simplificado do Programa de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional para técnicos de nível médio da rede pública municipal de educação. Integrado ao novo Programa de Formação e realizado em consonância com a Política Educacional do Município, a Escola Cuiabana, o Plano de Cargo e Carreira, descrito na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação e às metas do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), da administração municipal, a edição 2024/2025 do curso atenderá 430 técnicos da Educação. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



