Prefeitura de Cuiabá premiará servidores com projetos inovadores

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, premiará com um carro zero km o servidor que apresentar o melhor projeto de modernização para o serviço público municipal no ‘Prêmio de Modernização no Serviço Público e Servidor Eficiente 2024’. Além do automóvel, o segundo melhor colocado será contemplado com um iPhone 15 Pro Max, e o terceiro com um pacote de viagens de até R$5 mil.

