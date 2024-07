Prefeitura de Cuiabá promove curso de irrigação para produtores rurais em comunidade mineira

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), ministrou nesta quarta-feira (10) um curso sobre irrigação para produções rurais na Comunidade Mineira, no Distrito de Aguaçu. A palestra foi realizada por técnicos da Diretoria de Agricultura e Abastecimento, especializados na função da água no sistema solo-planta-atmosfera. A ação contou com a presença de cerca de vinte produtores de pequenas propriedades da região.

