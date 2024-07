Prefeitura de Cuiabá prorroga inscrições para o Conselho Municipal de Política Cultural até sexta-feira (19)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, prorrogou até sexta-feira (19) o prazo para inscrição e participação no processo de escolha dos novos membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Cuiabá para o biênio 2024-2026. Todos aqueles que fazem parte da classe artística, como produtores e técnicos culturais que tiverem interesse, devem acessar o link https://cmpc.cuiaba.mt.gov.br/votaculturapmc/com.votacultura.wportal. As inscrições são gratuitas.

