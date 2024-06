Prefeitura de Sorriso destina mais de R$ 850 mil a entidades filantrópicas

A partir de emendas impositivas do Legislativo Municipal, a Prefeitura destinará R$ 864 mil a cinco instituições filantrópicas de Sorriso. A assinatura dos termos de colaboração com representantes do Centro Social São Francisco de Assis, Rotary Club Ouro Verde, Casa do Oleiro, Mãezinha do Céu e Casa de Apoio Santa Maria ocorreu na manhã desta quinta-feira (27 de junho), no Paço Municipal.

