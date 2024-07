Prefeitura de Sorriso e Rotary Club se unem para o 16° Festival de Pesca

Na manhã desta terça-feira (02), foi concretizada mais uma etapa importante para a execução do 16° Festival de Pesca Zé Aragão de Sorriso. O Prefeito Municipal, Ari Lafin, e representantes do Rotary Club Sorriso, do poder legislativo e das secretarias de Cultura, Turismo e Juventude e Desenvolvimento Econômico, assinaram o termo de colaboração para a realização do evento, que acontecerá nos dias 10 e 11 de agosto em um novo local, na rodovia MT-560, sentido Comunidade Pontal do Verde.

