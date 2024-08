Premiação de Cinema em Gramado Reconhece Talento Indígena O longa-metragem que conta a história da pequena comunidade indígena dos Mbyá-Guarani, que vivem entre a fronteira do Brasil com... Momento MT|Do R7 17/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 17/08/2024 - 13h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Premiação de Cinema

O longa-metragem que conta a história da pequena comunidade indígena dos Mbyá-Guarani, que vivem entre a fronteira do Brasil com a Argentina, foi escolhido como melhor filme gaúcho do 52º Festival de Cinema de Gramado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• CNU: São Paulo tem o maior número de inscritos, com 225 mil candidatos

• Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, é preso em Volta Redonda

• Subtenente da PM morre atropelado em serviço na MT-449: uma tragédia que reflete o sacrifício diário dos policiais