Premiação destaca empresas e personalidades em Lucas do Rio Verde Nesta sexta-feira, 18 de outubro de 2024, o Centro de Eventos Clube do Idoso de Lucas do Rio Verde recebe um grande público para...

Nesta sexta-feira, 18 de outubro de 2024, o Centro de Eventos Clube do Idoso de Lucas do Rio Verde recebe um grande público para a premiação das melhores empresas e profissionais liberais da cidade, em um evento marcado pela elegância e prestígio. Organizado pela Ângulo Pesquisas, o evento celebra aqueles que se destacaram em suas áreas ao longo do ano, com base em uma pesquisa aberta e espontânea realizada entre os dias 16 e 23 de agosto de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.