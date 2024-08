Premiação do Nota MT: Cuiabá e Rondonópolis em Destaque! A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) promoveu, nesta quinta-feira (08.08), mais um sorteio mensal do programa Nota MT... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 17h37 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h37 ) ‌



A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) promoveu, nesta quinta-feira (08.08), mais um sorteio mensal do programa Nota MT, realizado pela primeira vez no município de Primavera do Leste. Um morador de Cuiabá e outro de Rondonópolis foram os premiados com o maior valor sorteado e vão receber R$ 100 mil, cada um.

