Prêmio da Mega-Sena Chega a R$ 55 Milhões Após Acumulação Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.762 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (15) no Espaço da Sorte,... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 22h07 (Atualizado em 15/08/2024 - 22h07 ) ‌



Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.762 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (15) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio, no sábado (17).

