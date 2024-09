Prêmio Literatura Mato Grosso: resultado preliminar já está disponível

Momento MT |Do R7

O resultado preliminar de seleção do edital Prêmio Literatura Mato Grosso foi publicado, nesta quinta-feira (05.09), no site da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) edição. A seleção pública é promovida com recursos da Lei Paulo Gustavo e contempla a reimpressão ou reedição de obras literárias de autores mato-grossenses.

