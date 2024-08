Preocupações com o Tombamento de Brasília: O Novo Plano Urbanístico em Debate Este sábado (17) é Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Em Brasília, a data encerra a semana em que o Governo do Distrito Federal... Momento MT|Do R7 17/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h36 ) ‌



Imagem de Brasília

Este sábado (17) é Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Em Brasília, a data encerra a semana em que o Governo do Distrito Federal (GDF) sancionou o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), com novas normas para a ocupação do solo da região.

