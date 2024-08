Prepare-se para a Noite dos Enredos do Carnaval 2025 Enredos das escolas de samba do Rio Carnaval 2025 serão apresentados nesta sexta-feira (30). Pela primeira vez na Cidade do Samba o... Momento MT|Do R7 30/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h02 ) ‌



Enredos das escolas de samba do Rio Carnaval 2025 serão apresentados nesta sexta-feira (30). Pela primeira vez na Cidade do Samba o público poderá acompanhar apresentações das 12 agremiações do Grupo Especial, que vão contar, de uma forma bem carnavalizada, como pretendem abordar os temas escolhidos na Marquês de Sapucaí no próximo ano. O evento, chamado de Noite dos Enredos, será a partir das 19h, e terá como entrada um quilo de alimento não perecível.

